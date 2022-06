26-Jähriger stürzt mit Motorrad und wird schwer verletzt

Ein 26 Jahre alter Motorradfahrer ist auf einer Auffahrt zur Autobahn 650 gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Er kam am Donnerstag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Ein am Unfall beteiligtes Auto sei unerkannt davongefahren. Es soll dem 26-Jährigen bei Ludwigshafen auf der Autobahnauffahrt in Richtung Mannheim die Vorfahrt genommen haben. Die Polizei sucht nach Zeugen.