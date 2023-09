Der 1. FC Saarbrücken ist in der 3. Fußball-Liga vorerst auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Die Saarländer gewannen am Freitagabend zum Auftakt des 5. Spieltages gegen Borussia Dortmund II mit 2:0 (1:0) und verfügen nun über acht Punkte. Kasim Rabihic in der 37. Minute und Kai Brünker (58.) erzielten die Tore für die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl.