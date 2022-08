Der 1. FC Saarbrücken hat den dritten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga mit einem Last-Minute-Tor zum 1:0 (0:0) durch Adriano Grimaldi in der Nachspielzeit gegen Borussia Dortmund II geschafft. Die Gastgeber waren vor rund 8000 Zuschauern über weite Strecken des Spiels überlegen, konnten aber vor allem in der ersten Halbzeit viele Tormöglichkeiten nicht nutzen. In der 34. Minute hatte Saarbrückens Stürmer Marvin Cuni Pech. Seinen Freistoß lenkte Gäste-Torwart Marcel Lotka an die Latte.