Der SV Elversberg hat die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga verloren. Mit 1:2 (1:0) unterlag der Aufsteiger am Samstag überraschend dem SC Verl. Es war erst die zweite Saisonniederlage der Saarländer. Zuvor waren sie in sieben Partien ungeschlagen geblieben. Jannik Rochelt (5. Minute) hatte die Gastgeber früh in Führung gebracht. Maximilian Wolfram (61.) und Yari Otto (68.) drehten die Partie in der zweiten Halbzeit zugunsten der Gäste. Elversberg liegt mit 22 Punkten einen Zähler hinter dem neuen Tabellenführer 1860 München auf dem zweiten Tabellenplatz.