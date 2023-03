Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg kommt in Sachen Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga derzeit nur langsam voran. Die Saarländer kamen am Dienstagabend beim TSV 1860 München nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus und blieben damit wieder sieglos. Vor rund 15.000 Zuschauern brachte Nico Antonitsch die Gäste nach einem Eckball verdient in Führung (17. Minute). Ebenfalls nach einem Eckball sorgte Jesper Verlaat für den Ausgleich (35.).