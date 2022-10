Vereinsmanager Rüdiger Ziehl wird beim 1. FC Saarbrücken interimsmäßig das Training übernehmen und im Saarlandpokal beim FC Noswendel Wadern am Dienstag (16.30 Uhr) sowie am Samstag (14.00 Uhr) in der Fußball-Drittligapartie gegen den FSV Zwickau die Mannschaft betreuen. Das ist das Ergebnis von Beratungen zwischen Präsidium und sportlicher Leitung nach der Trennung von Trainer Uwe Koschinat, wie der Verein am Dienstag mitteilte.