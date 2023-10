Mit einem direkt verwandelten Eckball im letzten Moment hat sich der 1. FC Saarbrücken in der 3. Fußball-Liga furios noch ein Remis gesichert. In der zehnten Minute der Nachspielzeit sicherte Amine Naifi den Gastgebern am Dienstag kunstvoll ein 1:1 (0:1) gegen den VfB Lübeck. Vier Tage nach dem 6:2-Spektakel in Bielefeld vermied Saarbrücken außergewöhnlich noch die drohende zweite Saison-Niederlage.