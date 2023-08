Der 1. FC Saarbrücken hat den 21-jährigen Stürmer Simon Stehle von Hannover 96 verpflichtet. Wie der Fußball-Drittligist am Montag mitteilte, wurde damit auf den langfristigen Ausfall von Sebastian Jacob reagiert, der sich erneut einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. "Wir mussten nach der tragischen Verletzung von Sebi Jacob in Sachen offensiver Kader-Verstärkung noch einmal nachlegen", sagte Trainer Rüdiger Ziehl.

Stehle ist in Spanien geboren und hat dort seine ersten fußballerischen Schritte gemacht, bevor er zu Hannover 96 in die U17 wechselte. Er absolvierte fünf Zweitligaspiele für die Niedersachsen. Er war in den vergangenen Spielzeiten zunächst an den 1. FC Kaiserslautern und danach an Viktoria Köln ausgeliehen. In insgesamt 34 Spielen in der 3. Liga markierte er vier Treffer.

