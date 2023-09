Der 1. FC Saarbrücken hat den Kontakt zu den Aufstiegsrängen in der 3. Fußball-Liga gewahrt. Am Freitagabend setzten sich die Saarländer zum Auftakt des 8. Spieltags mit einem spektakulären 6:2 (1:1) bei Arminia Bielefeld durch und trotzten dabei auch einem Rückstand. Richard Neudecker (42. Minute), Luca Kerber (51.), Kai Brünker (68.), Marcel Gaus (80.), Simon Stehle (89.) und Lukas Böder (90.+3) erzielten die Tore, nachdem das Team von Rüdiger Ziehl durch ein Tor von Fabian Klos (41.) in Rückstand geraten war. Bielefelds zweiten Treffer erzielte Aygün Yildirim (81.).