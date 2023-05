Der 1. FC Saarbrücken bleibt nach einem späten 1:0 (0:0)-Sieg beim VfB Oldenburg im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga. Marvin Cuni traf am Sonntag in der 85. Minute per Foulelfmeter zum Erfolg der Saarländer, die drei Spieltage vor dem Saisonende als Tabellenfünfter mit 62 Zählern nur einen Punkt hinter einem direkten Aufstiegsplatz liegen.