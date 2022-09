Die SV Elversberg hat mit ihrem sechsten Saisonsieg im achten Spiel die Tabellenspitze in der 3. Fußball-Bundesliga übernommen. Der Aufsteiger aus dem Saarland besiegte am Samstag im Spitzenspiel den bisherigen Primus TSV 1860 München deutlich mit 4:1 (3:0) und zog aufgrund der besseren Tordifferenz an den Münchnern vorbei. Beide Teams haben 19 Punkte auf dem Konto. Vor 4000 Zuschauern erzielten Jannik Rochelt (12. Minute), Lukas Pinckert (27.), Thore Jacobsen (34./Foulelfmeter) und Luca Schnellbacher (71.) die Treffer für Elversberg. Joseph Boyamba (78.) traf für die Löwen.