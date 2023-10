Für den 1. FC Saarbrücken läuft es in der 3. Liga nicht rund. Bei Rot-Weiss Essen verliert das Team von Trainer Rüdiger Ziehl mit 1:2 und kommt der Anstiegszone immer näher.

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Bei Rot-Weiss Essen verlor die Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl am Sonntag mit 1:2 (1:2). Nach nur drei Saisonerfolgen in elf Spielen und 14 Punkten liegt der Beinahme-Aufsteiger in die 2. Liga der vergangenen Spielzeit nur auf dem 15. Tabellenrang.

Für die schnelle Führung der Gastgeber sorgte der amerikanische Stürmer Isaiah Young (6. Minute) nach einem unfreiwilligen Kopfball des Saarbrückers Manuel Zeitz. Leonardo Vonic erhöhte in der 18. Minute auf 2:0. Vorbereiter war bei beiden Treffern der vom 1. FC Köln ausgeliehene Marvin Obuz.

Nach dem zweiten Tor verloren die Essener ihren Elan in einer guten Partie, was die Gäste zum Anschlusstreffer fünf Minuten vor der Pause nutzen: Mittelfeldspieler Karim Rabihic passt auf Amine Naifi, der aus spitzem Winkel einschoss. Nach dem Wiederanpfiff hatte Torben Müsel (62.) die Chance, die Führung der Rot-Weißen zu erhöhen, traf mit einem Schlenzer aber nur den Pfosten des gegnerischen Tores.

