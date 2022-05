Trainer Dirk Schuster sieht weiter gute Aufstiegschancen für den 1. FC Kaiserslautern. «Wir haben im Hinspiel ein gutes Ergebnis geholt, auch wenn sich einige sicherlich einen Sieg gewünscht hätten. Das ist ein echtes Endspiel. Wir haben immer noch eine Fifty-fifty-Chance», sagte der 54-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Relegations-Rückspiel bei Dynamo Dresden am Dienstag (20.30 Uhr/Sport.1 und Sky).

Der Dritte der 3. Fußball-Liga hatte am Freitagabend im Fritz-Walter-Stadion 0:0 gegen den Drittletzten der 2. Bundesliga gespielt. «Das ist aber eine positive Situation für uns, weil der massive Druck nach wie vor bei Dynamo liegt», sagte Schuster am Sonntag.

Am Montagmorgen geht es für die Roten Teufel mit dem Flugzeug nach Dresden, am Abend steht dann das Abschlusstraining im Rudolf-Harbig-Stadion an. Mit welchem Personal der FCK in die sächsische Landeshauptstadt fliegt, konnte Schuster nicht endgültig sagen.

«Wir hatten gestern ein Regenerationsprogramm und müssen jetzt mal in die Mannschaft reinhören, wie der körperliche Zustand ist. Ich weiß, dass alle auf einen Einsatz brennen», erklärte der gebürtige Chemnitzer. «Aber für dieses letzte Spiel der Saison werden wir nur Spieler aufs Feld schicken, die hundertprozentig belastbar sind und die 90 oder 120 Minuten dagegen halten können.»

Philipp Hercher und Hikmet Ciftci, die im Hinspiel ausfielen, sind wieder fit. Schuster äußerte sich zuversichtlich, dass beide Akteure in Dresden zum Einsatz kommen können. Rund 3000 Fans werden den FCK am Dienstagabend unterstützen.