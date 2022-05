Der 1. FC Saarbrücken hat sich im letzten Saison-Heimspiel in der 3. Fußball-Liga vom FSV Zwickau 1:1 (1:0) getrennt. Lukas Boeder brachte die Hausherren am Samstag in der 21. Minute in Führung, doch Johan Gomez (79.) glich in der Schlussphase aus. Die Saarländer warten seit nunmehr sechs Spielen auf einen Sieg und bleiben mit 52 Punkten Tabellensiebter.