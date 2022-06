Das Verkehrsunternehmen Trans Regio will wegen der Auslastung durch das 9-Euro-Ticket die Kapazitäten der Mittelrheinbahn an den Wochenenden erhöhen. Von diesem Samstag an bis Ende August soll an Samstagen und Sonntagen entlang der linken Rheinstrecke zwischen Mainz und Köln eine spürbar erhöhte Platzkapazität angeboten werden, teilte Trans Regio am Mittwoch mit. Bei zahlreichen Verbindungen würden zwei Züge zusammengekoppelt. Durch den Verkauf des 9-Euro-Tickets seien die Mittelrheinbahn-Züge zum Teil sehr stark ausgelastet, besonders an Wochenenden. Deshalb würden nun alle Fahrzeuge, die man einsetzen könne, in Umlauf gebracht, hieß es.