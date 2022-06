Im Kreis Vulkaneifel wird die Biotonne nicht flächendeckend eingeführt. Bei einem Bürgerentscheid am Sonntag stimmte die Mehrheit der Bürger gegen die verpflichtende Einführung der braunen Tonne, wie die Kreisverwaltung am Abend in Daun mitteilte. Es gab laut dem vorläufigen Endergebnis 11 239 Nein-Stimmen (55,7 Prozent) und 8936 Ja-Stimmen (44,3 Prozent). Das für den Bürgerentscheid notwendige Abstimmungsquorum von mindestens 15 Prozent (7484 Stimmen) der etwa 50.000 Abstimmungsberechtigten als Mehrheit wurde erreicht. Es stimmten rund 20.000 Menschen ab.