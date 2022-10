Das belgische Königspaar Philippe (62) und Mathilde (49) hat am Donnerstag mit einer Fahrt auf dem Rhein seinen Besuch in Rheinland-Pfalz fortgesetzt. Das Paar startete mit einer Schiffsfahrt von St. Goar nach Boppard in den Tag. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) präsentierten dem Paar die malerische Landschaft des Mittelrheins. Zu sehen gab es dabei viel: waldreiche Kulissen, die Loreley sowie zahlreiche Weinanbaugebiete.