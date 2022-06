In Rheinland-Pfalz sind die Vorbereitungen für die Annahme einer Lieferung von Pockenimpfstoff des Bundes angelaufen. Das Vakzin soll gegen Affenpocken eingesetzt werden. Wie viele Dosen Rheinland-Pfalz erhalten wird, ist laut Gesundheitsministerium noch nicht bekannt. Die Verfügbarkeit und die Verteilung des Impfstoffes seien eines der Themen bei der Gesundheitsministerkonferenz in der kommenden Woche, sagte eine Sprecherin. Nach Angaben des Bundes geht es deutschlandweit um 40.000 Dosen Pockenimpfstoff.

In Rheinland-Pfalz ist bislang ein Fall von Affenpocken nachgewiesen. Nach Angaben der Kreisverwaltung in Germersheim (Pfalz) befindet sich der oder die Betroffene seit dem Auftreten von Symptomen im Mai für 21 Tage in Isolation. «Die Person hatte keine Kontakte in der Region, ein Infektionsrisiko kann ausgeschlossen werden», hieß es. Die Infektion habe mit hoher Wahrscheinlichkeit außerhalb Deutschlands stattgefunden. Weitere Informationen könnten «aus Schutzgründen» nicht mitgeteilt werden.