Die Landwirte in Rheinland-Pfalz blicken überwiegend zufrieden auf die bisherige Erntesaison. Für den Spargel sei es in den ersten Erntewochen etwas zu kalt gewesen, erklärte Andrea Adams vom Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd. Hier seien die Erträge geringer als sonst. "Für die restlichen Kulturen sieht es aber ganz gut aus", sagte Adams. Trockenschäden bei den Getreidebeständen wie im Vorjahr habe es bisher nicht gegeben. Auch die Bauern im Norden des Bundeslandes zeigten sich zufrieden mit den Beständen, sagte ein Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.