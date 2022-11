Landwirtschaftliche Betriebe in Rheinland-Pfalz erhalten in den kommenden fünf Jahren 1,54 Milliarden Euro an staatlicher Förderung. Die neue Förderperiode der Europäischen Union beginne wie vorgesehen am 1. Januar, teilte Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Dienstag in Mainz mit. Zuvor hatte die EU-Kommission den deutschen Strategieplan für die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) genehmigt.