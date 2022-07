Einem Geländewagen ist während der Fahrt auf der A61 der Reifen geplatzt - drei Menschen wurden verletzt. Zu dem Unfall sei es am Samstagnachmittag hinter dem Autobahndreieck Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen, teilte die Polizei am Abend mit. Der Wagen samt Anhänger geriet demnach nach dem Reifenplatzer ins Schleudern und überschlug sich. Eine Frau verletzte sich dabei schwer, zwei weitere Insassen leicht.

Die rechte Fahrspur war laut Polizei drei Stunden lang gesperrt. Der Verkehr habe sich auf mehreren Kilometern Länge gestaut. Die Polizei gab den Sachschaden mit mehr als 50.000 Euro an. Zudem entstanden Schäden an der Fahrbahn. Sie müsse deshalb "in naher Zukunft" erneuert werden.