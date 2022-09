Die weltberühmte Rennstrecke Nürburgring zieht in ihrem Umfeld auch sehr flotte Autofahrer und sogenannte Autoposer an - bei einem Kontrolltag hat die Polizei hier zahlreiche illegale Veränderungen an Fahrzeugen aufgedeckt. Die Beamten stellten am Samstag 34 Autos fest, bei denen die Betriebserlaubnis erloschen war beziehungsweise es illegale Manipulationen gab, wie die Polizei in Adenau in der Eifel am Sonntag mitteilte. 13 der Fahrzeuge hatten eine deutsche und 21 eine ausländische Zulassung.