Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 61 ist ein Motorradfahrer im Bereich der Ahrtalbrücke schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen gab es keine Fremdbeteiligung. Warum der 62-jährige Niederländer am Sonntagvormittag stürzte, blieb zunächst unklar. Der Mann wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle im Landkreis Ahrweiler in Richtung Süden zeitweise voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.