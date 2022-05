Unbekannte haben einen Geldautomaten an einem Supermarkt in Sinzig (Kreis Ahrweiler) gesprengt. Mehrere Anwohner haben in der Nacht zu Samstag die mutmaßliche Explosion gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Den Zeugen zufolge sei ein grauer Sportwagen vom Tatort geflüchtet. Bei der Fahndung fanden die Ermittler ein Auto auf einem Feldweg, das auf die Zeugenbeschreibung zutraf. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um das Auto der flüchtigen Täter handelt.