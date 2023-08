Nach einem riskanten Überholmanöver ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Motorradfahrer auf einer Straße bei Betzdorf (Kreis Altenkirchen) eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der Fahrer eines Kleintransporters am Samstagnachmittag den Motorradfahrer beim Überholen beinahe von der Fahrbahn abgedrängt und zum Bremsen gezwungen. Danach hielten die beiden Männer ihre Fahrzeuge an. Der Fahrer des Transporters stieg laut Polizei aus seinem Fahrzeug aus, brüllte den Motorradfahrer an und schlug ihm mehrfach gegen den den Motorradhelm sowie gegen den Oberkörper.