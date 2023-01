Eine Busfahrerin ist in Hamm (Sieg) im Landkreis Altenkirchen unter Drogeneinfluss gefahren. Die 32-Jährige wurde am Montagabend bei einer Verkehrskontrolle angehalten, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten vermuteten, sie könne Betäubungsmittel genommen haben, und testeten sie. Laut Polizei wurde dabei festgestellt, dass die Fahrerin des Omnibusses harte Drogen konsumiert hatte. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Weitere Details - etwa über die Drogen - wollte die Polizei am Abend nicht mitteilen.