Eine 64 Jahre alte Autofahrerin ist auf der Bundesstraße 414 im Landkreis Altenkirchen bei einem Verkehrsunfall tödlich verletzt worden. Die Frau soll nach Angaben der Polizei mit ihrem Fahrzeug in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem Lastwagen kollidiert sein. Die 64-Jährige sei bei dem Zusammenstoß am Freitag in ihrem Wagen eingeklemmt worden und noch an der Unfallstelle gestorben. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.