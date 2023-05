Ein 17 Jahre alter Rollerfahrer ist in Osthofen (Landkreis Alzey-Worms) mit seinem Fahrzeug auf ein Auto aufgefahren und verletzt worden. Die 64 Jahre alte Autofahrerin hatte an einer Straßeneinmündung halten müssen, dies habe der Jugendliche nicht rechtzeitig bemerkt, teilte die Polizeidirektion Worms am Samstagabend mit. Er kam nach dem Unfall in ein Krankenhaus.