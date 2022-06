Auf der Autobahn 61 zwischen Gau-Bickelheim und Bornheim hat am Samstag ein Fahranfänger einen Unfall verursacht. Vor Ort hatte die Polizei zwei beschädigte Fahrzeuge auf der Fahrbahn vorgefunden, wobei das Fahrzeug des Unfallverursachers in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen kam, wie sie am Sonntag mitteilte. Die Beamten gehen nach bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass der 21-jährige Fahranfänger einen vor ihm auf der linken Spur fahrenden Wagen bedrängte und dann versuchte über die rechte Spur zu überholen.