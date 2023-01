Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist zum Jahresbeginn gestiegen. Demnach betrug die Quote im Januar 4,9 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Stichtag für die Erhebung war der 12. Januar 2023. Im Dezember hatte die Quote bei 4,6 Prozent gelegen.