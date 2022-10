Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt in Rheinland-Pfalz hat sich im zweiten Quartal 2022 fortgesetzt. Die Zahl der im Bundesland arbeitenden Erwerbstätigen stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 28.700 (1,4 Prozent) auf 2,05 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Diese Zahl lag nur noch minimal unter dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie.