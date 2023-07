Der Beitrag "Die Flut - Warum musste Johanna sterben?" des SWR ist beim Deutschen Podcast Preis in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Er wurde am Donnerstag in Berlin als "Bestes Skript / Beste:r Autor:in" und als "Beste Recherche" gewürdigt. In dem Podcast geht es um den Tod einer 22-Jährigen während der Flut 2021 in Rheinland-Pfalz.