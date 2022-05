Der «Roland»-Filmpreis wird dieses Jahr beim Krimifestival «Tatort Eifel» zweimal vergeben. Er geht an den Schauspieler Nicholas Ofczarek (51) und an den ARD-Mehrteiler «Das Geheimnis des Totenwaldes», wie die Festivalleitung am Dienstag in Hillesheim (Kreis Vulkaneifel) mitteilte. Der nach dem Hamburger Krimiregisseur Jürgen Roland (1925-2007) benannte Ehrenpreis wird am 24. September in Daun bei der Gala von «Tatort Eifel» verliehen.