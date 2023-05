Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist im saarländischen Neunkirchen in eine Bushaltestelle gekracht. Der Fahrer habe augenscheinlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden, teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen am Samstag mit. Der Fahrer und sein 21 Jahre alter Beifahrer verletzten sich nach Angaben eines Polizeisprechers leicht. Eine Zeugin habe beobachtet, wie der 20-Jährige in der Nacht zu Samstag mit "überhöhter Geschwindigkeit" durch einen Kreisverkehr gefahren sei. Daraufhin habe der Wagen sich um die eigene Achse gedreht und sei in die Haltestelle geprallt.