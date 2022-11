Ein 73 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Verkehrsunfall bei Wattenheim im Kreis Bad Bad Dürkheim schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes sei am Donnerstagabend in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum in einem Wald geprallt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet, dass der 73-Jährige zu schnell gefahren und betrunken unterwegs gewesen sei. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden liegt Schätzungen zufolge bei 10.000 Euro.