Bei einem Autounfall im Landkreis Bad Dürkheim sind am Mittwoch eine Mutter und ihre zwei kleinen Kinder verletzt worden. Wie die Polizei in Grünstadt berichtete, war die 33-Jährige am Mittwochmittag auf einer Kreisstraße zwischen Altleiningen und Höningen unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.