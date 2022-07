Ein 86-jähriger Autofahrer ist bei einem Unfall in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) schwer verletzt worden. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Wagen vermutlich aufgrund eines "plötzlich auftretenden, gesundheitlichen Problems" nahezu ungebremst gegen ein geparktes Fahrzeug gekracht, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurde sein Auto in den Gegenverkehr geschleudert.