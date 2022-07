Nach einem Feuer in Neuleiningen im Landkreis Bad Dürkheim schließt die Polizei eine vorsätzliche Brandstiftung aus. Als mögliche Ursache für den Brand vom Montag komme Trockenheit infrage, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. In der Nähe des Brandortes habe ein größerer Scherbenhaufen gelegen, der das Feuer entzündet haben könnte.