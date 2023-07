Ein sieben Jahre alter Junge ist am Montagabend in Hettenleidelheim bei einem Unfall verletzt worden. Beim Spielen mit anderen Kindern sei er plötzlich aus einer Hofeinfahrt gerannt und von einem Auto frontal erwischt worden, teilte die Polizei mit. Per Rettungshubschrauber sei der am Kopf verletzte Junge dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach erster ärztlicher Einschätzung werde er den Unfall auf der Hauptstraße des Ortes gut überstehen, hieß es.