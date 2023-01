Bei einer Polizeikontrolle eines Autos in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) haben die Beamten den Fahrer ohne Führerschein sowie einen mit Haftbefehl gesuchten Mitfahrer erwischt. Außerdem gab es Hinweise darauf, dass die insgesamt fünf männlichen Insassen des Wagens im Alter zwischen 28 und 48 Jahren alle illegal in Deutschland beschäftigt werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Die Beamten schalteten demnach den Zoll ein, der die Ermittlungen übernahm. Der Haftbefehl gegen den 48-jährigen Mitfahrer bestand aufgrund einer nicht gezahlten Geldstrafe. Der Mann zahlte das Geld nach der Kontrolle am Montag und konnte so die Haft verhindern, wie die Polizei weiter mitteilte.