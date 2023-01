Ein Wiederholungstäter am Steuer ist der Polizei am Dienstag erneut ohne Führerschein ins Netz gegangen. Der 35 Jahre alte Mann aus Ludwigshafen konnte sich nach Auskunft der Polizei bei einer Verkehrskontrolle nahe Kirchheim an der Weinstraße (Kreis Bad Dürkheim) nicht ausweisen und machte falsche Angaben. Doch das nutzte ihm nichts: Die Polizei fand heraus, dass er schon mehrfach ohne Führerschein unterwegs war. Darüber hinaus zeigten sich beim Fahrer Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Urintest schlug auf Kokain an. Das Fahrzeug wurde wegen der wiederholten Straftaten durch die Polizei sichergestellt.