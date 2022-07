Ein betrunkener Autofahrer ist bei einem Unfall in Bad Dürkheim in der Pfalz in der Nacht zum Sonntag schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der 24-Jährige aus unbekanntem Grund von der Straße ab, durchbrach ein knappes Dutzend Weinbergszeilen und prallte gegen eine Grundstücksmauer. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von mehr als 1,8 Promille ergeben. Die Schadenshöhe bezifferten die Beamten auf rund 100.000 Euro.