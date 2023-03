Ein Autofahrer hat beim Rückwärtsausparken eine Frau in Weinsheim (Kreis Bad Kreuznach) angefahren und schwer verletzt. Die 82-Jährige hatte sich auf einem Fußweg zwischen der Parkbucht und der Straße befunden, wo der 64-Jährige sie übersah, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Die Frau wurde demnach durch den Zusammenstoß am Nachmittag zu Boden geschleudert und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen der Polizei zudem eine Hirnblutung, mehrere Brüche und Schürfwunden. Ihr Zustand sei stabil, hieß es weiter. Der Autofahrer habe keine Anzeichen auf eine Fahruntüchtigkeit gezeigt, hieß es weiter.