Auto prallt in Kurve gegen Baum: Fahrer schwer verletzt

Ein 70-Jähriger ist im Landkreis Bad Kreuznach mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der Unfall passierte am Sonntagnachmittag zwischen Merxheim und Meddersheim, wie die Polizei mitteilte. Am Ende einer leichten Linkskurve sei der Wagen nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Baum gefahren. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 70-Jährige erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe angeordnet. Der Mann sei bereits vor einigen Jahren wegen Trunkenheit am Steuer aufgefallen, teilte die Polizei mit. Er werde sich nun erneut in einem Strafverfahren verantworten müssen.

