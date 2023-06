Ein 70-Jähriger ist bei einem Autounfall in Bad Kreuznach ums Leben gekommen. Der Mann hatte am Donnerstagnachmittag nach ersten Erkenntnissen am Steuer seines Wagens sein Bewusstsein verloren, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Anschließend geriet er mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto eines 38 Jahre alten Mannes zusammen. Der verletzte Senior starb nach dem Unfall im Krankenhaus.