Eine 28-jährige Fußgängerin und ihr siebenjähriger Sohn sind in Bad Kreuznach beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und verletzt worden. Eine 64 Jahre alte Autofahrerin übersah die beiden am Mittwochabend beim Einbiegen in die Bosenheimer Straße, wie die Polizei mitteilte. Der Siebenjährige erlitt bei dem Zusammenstoß schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Seine Mutter wurde leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.