Bei einem Frontalzusammenstoß auf einer Ampelkreuzung in Bad Kreuznach sind am Donnerstag vier Menschen verletzt worden - darunter ein einjähriges Mädchen. Ein 55-Jähriger sei trotz für ihn roter Ampel auf die Kreuzung gefahren, sein Auto sei mit dem entgegenkommenden Wagen einer 30-Jährigen zusammengeprallt, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Unfall am Nachmittag über die Fahrbahn geschleudert.