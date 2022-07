Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Sturz nahe Spabrücken (Landkreis Bad Kreuznach) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der junge Mann am Donnerstagnachmittag nach rechts von der Fahrbahn ab und fiel in den Schotterstreifen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Fahranfänger in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, hieß es weiter.