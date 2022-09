Freilaufende Kamele und Pferde haben in Bretzenheim (Kreis Bad Kreuznach) die Polizei beschäftigt. Die Tiere waren am Samstagabend aus einem Zirkus ausgebrochen, wie die Polizei am frühen Sonntagmorgen mitteilte. Gemeinsam mit den Mitarbeitern des Zirkus habe man sie wieder einfangen können. Bei dem Ausflug seien weder Menschen noch Tiere verletzt worden.