Ein 45-Jähriger hat Polizisten in Bad Kreuznach mit Gegenständen aus seinem Fenster beworfen und einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos ausgelöst. Der Mann hatte am Montag behauptet, dass er ein Messer habe und bedrohte und beleidigte die Beamten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurden die Spezialkräfte gerufen. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam. Er war laut Polizei "augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand" und kam in eine Klinik.